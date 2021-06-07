В Казани есть спрос на разнообразие ассортимента овощей и фруктов в школьном меню

В Казани есть спрос на разнообразие ассортимента овощей и фруктов, уменьшение сахара и безглютеновую выпечку в школьном меню. Об этом сообщила на деловом понедельнике гендиректор АО «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани» Рима Мухамедшина. Такие данные стали известны по результатам проведения в Казани форума «Здоровые города. Здоровое питание детям».

«Одной из главных локаций форума стала дегустация блюд школьного меню, в которой приняли участие все желающие, — сообщила Мухамедшина. — Гости могли оценить представленные блюда, пройдя опрос по QR-коду. Выяснилось, что есть спрос на разнообразие ассортимента овощей и фруктов, сокращение сахара и безглютеновую выпечку в школьном меню».

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что необходимо приучать детей правильно питаться и вести здоровый образ жизни. По его словам, в этом направлении уже удалось добиться серьезных результатов, однако работа еще не окончена.

«Важно продолжать диалог с родителями, который нам удалось выстроить, но эту работу надо уже вести шире: говорить не только о том, горячее питание или нет, устраивает ли меню детей. Надо в диалоге с родителями и педагогическими коллективами наших школ брать на себя ответственность за масштабное продвижение идеи здорового питания детей», — сказал он.

Мэр подчеркнул, что нужно также изучать мировой опыт, исследовать, какие рекомендации предлагают специалисты из разных стран мира.

«Мы будем уделять этому в дальнейшем большое внимание, — подытожил спикер. — Здоровое общество — это, прежде всего, наши здоровые дети».

