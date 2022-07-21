В Казани еще шесть домов признаны аварийными и подлежащими сносу

Власти Казани признали аварийными еще шесть домов. Объекты, расположенные на улицах Солнечная, Залесная, Привокзальная, Серп и Молот, Урицкого и Мало-Московская, будут снесены, а их жильцы расселены, говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Под снос пойдут многоквартирные дома №4 по улице Солнечная, №16 по улице Залесная, №22/1 по улице Серп и Молот, №14 по улице Урицкого, №28 по улице Мало-Московская, №18 по улице Привокзальная. Решения были приняты после рассмотрения заявлений собственников и технической экспертизы зданий.

Власти Казани обеспечат снос аварийных домов, вывоз строительного мусора с их территорий, а Управление жилищной политики исполкома займется расселением жильцов.