В Казани еще на полмесяца перекрыли участок ул.Сыртлановой

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В Казани вновь действует ограничение на проезд по ул.Сыртлановой. Как и в прошлом месяце, частично перекрыт участок рядом с домом №17 по проспекту Победы, говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Ограничение будет действовать до 30 сентября.

Напомним, что на этом участке ведется реконструкция водопровода — от ул.Сыртлановой до ул.Мавлютова. В предыдущий раз ограничение длилось до конца августа.