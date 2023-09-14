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В Казани еще на полмесяца перекрыли участок ул.Сыртлановой
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Фото: © «Татар-информ»
В Казани вновь действует ограничение на проезд по ул.Сыртлановой. Как и в прошлом месяце, частично перекрыт участок рядом с домом №17 по проспекту Победы, говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.
Ограничение будет действовать до 30 сентября.
Напомним, что на этом участке ведется реконструкция водопровода — от ул.Сыртлановой до ул.Мавлютова. В предыдущий раз ограничение длилось до конца августа.
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