В Казани еще на два месяца продлено ограничение на проезд по ул.Сыртлановой и Мавлютова

В Казани в очередной раз продлили ограничение движения по улицам Сыртлановой и Мавлютова. Меры приняты на время реконструкции водопровода, сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома.

Проезд рядом с домами №1 и 5, а также №9 и 11, в районе пересечения с ул.Мавлютова и Гарифьянова, в районе дома №17 по ул.Мавлютова будет частично закрыт до 28 февраля.

Кроме того, для движения транспорта ограничен отрезок ул.Мавлютова рядом с домом №17е корпус 5, местный проезд перекрыт полностью.

Ранее предполагалось, что ограничение продлится до конца 2023 года.