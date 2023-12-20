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Общество 20 декабря 2023 15:22

В Казани еще на два месяца продлено ограничение на проезд по ул.Сыртлановой и Мавлютова

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В Казани в очередной раз продлили ограничение движения по улицам Сыртлановой и Мавлютова. Меры приняты на время реконструкции водопровода, сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома.

Проезд рядом с домами №1 и 5, а также №9 и 11, в районе пересечения с ул.Мавлютова и Гарифьянова, в районе дома №17 по ул.Мавлютова будет частично закрыт до 28 февраля.

Кроме того, для движения транспорта ограничен отрезок ул.Мавлютова рядом с домом №17е корпус 5, местный проезд перекрыт полностью.

Ранее предполагалось, что ограничение продлится до конца 2023 года.

#ограничение движения
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