В Казани электропоезд насмерть сбил 21-летнего парня. Организована доследственная проверка, сообщают в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

По предварительным данным, трагедия произошла накануне вечером на перегоне Новаторов – Компрессорный Горьковской железной дороги.

Под электропоезд попал 21-летний местный житель, который переходил железнодорожные пути. Машинист пытался предотвратить наезд, но, увы, не удалось. Парень получил серьезные травмы, был доставлен в больницу, где скончался.

Следователями СК проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия.