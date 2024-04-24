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В Казани электропоезд насмерть сбил 21-летнего парня
В Казани электропоезд насмерть сбил 21-летнего парня. Организована доследственная проверка, сообщают в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.
По предварительным данным, трагедия произошла накануне вечером на перегоне Новаторов – Компрессорный Горьковской железной дороги.
Под электропоезд попал 21-летний местный житель, который переходил железнодорожные пути. Машинист пытался предотвратить наезд, но, увы, не удалось. Парень получил серьезные травмы, был доставлен в больницу, где скончался.
Следователями СК проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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