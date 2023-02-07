Спасти от рака за 250 тысяч: жительница РТ обманула соседку, пообещав вылечить ее мать

Сегодня в Советском суде Казани допросили потерпевшую по делу о мошенничестве с нанесением значительного ущерба, в котором обвиняют Агнию Аппакову. Свою вину подсудимая признает лишь частично.

Когда суд начал выяснять личность Аппаковой, женщина расплакалась от переизбытка чувств. Выяснилось, что у нее высшее экономическое образование и есть условная судимость.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Далее слово дали прокурору, чтобы тот зачитал обвинение.

По версии следствия, мать потерпевшей с 2020 года состояла на учете в больнице Башкортостана с онкологическим заболеванием. Из-за того, что матери с каждым днем становилось все хуже, дочь отчаянно искала врачей, которые смогли бы ее прооперировать. Своими переживаниями женщина поделилась с Аппаковой, на что та пообещала помочь решить проблему за 250 тысяч рублей.

Аппакова сказала подруге, что у нее есть связи в Республиканском клиническом онкологическом диспансере Татарстана, а также знакомый врач, который может прооперировать тяжело больную маму. Деньги она брала зная, что никакой помощи оказать не сможет, и передавать врачу ничего не собиралась.

Проводить фотосъемку в зале судебного заседания суд запретил, сославшись на уважительные для возражения причины сторон.

«У меня мама умерла, семья находится в очень тяжелом положении, я бы не хотела, чтобы меня фотографировали», – сказала Аппакова.

Потерпевшая заявила, что она беременна и тоже не хочет лишнего внимания. После того, как вопрос о фотофиксации отпал суд перешел к допросу потерпевшей.

– Знакомы ли вы с Аппаковой и с какого периода?

– Познакомились в жилом комплексе. Мы соседи. Моя мама стояла на учете в онкологии в Башкирии. В 2019 году она делала операцию. В ноябре 2021 года ее состояние ухудшилось. Мне сказали, что хирург ее будет оперировать только в 2022 году. Так как состояние мамы ухудшалось я надеялась на помощь в Казани. Я на эмоциях поделилась своей бедой с Аппаковой. Она сказала, что у нее в онкологии знакомый врач оперировал ее бабушку. И обещала мне помочь.

– О чем вы с ней договорились?

– Аппакова сказала, что врач Ахметзянов возьмет маму на лечение, но нужна определенная сумма. А именно 250 тысяч рублей. Мы согласились, это все-таки моя мама. 1 декабря она сказала, что сможет передать деньги. Я тогда не сомневалась. Она сказала просто ждать, пока нас с мамой положат в больницу. Мы ждали так примерно месяц. Я каждый день ей писала, а она кормила меня обещаниями. Потом были новогодние праздники и 10 числа нам позвонили из Уфы, сказали, что врач там согласился нас прооперировать. Мы поехали в Уфу и там маму прооперировали частично.

По словам потерпевшей, Агния Аппакова говорила, что вернет деньги, но из 250 тысяч рублей она отдала только 51 тысячу, а потом опять начала обещать.

«Оставшуюся сумму она не вернула. Потом она пришла к нам, сказала, что попала в аварию, а телефон у нее украли. Даже во время следствия она говорила следователю, что вернет наличку, но так ничего и не случилось», – дополнила женщина.

Государственный обвинитель обратился к потерпевшей с вопросом: «Какое наказание вы хотели бы для посудимой?»

«Это уже не первое ее подобное преступление, она уже была судима. Я бы хотела, чтобы ее посадили», – сказала она.

В этот момент Аппакова не выдержала и начала задавать вопросы потерпевшей.

«Если я полностью погашу, вы также будете хотеть для меня это наказание несмотря на то, что ты все знаешь?» – спросила она.

Судья снял вопрос, объяснив это тем, что сослагательное наклонение на процессе не уместно. Далее он зачитал показания врача-онколога Ахметзянова, которого Агния Аппакова выставляла своим влиятельным знакомым.

В сообщении отмечалось, что врач не знал ни потерпевшую, ни подсудимую, а имя, по его мнению, Аппакова узнала из сети Интернет.

На этом заседание окончилось. «Татар-информ» будет следить за развитием событий.