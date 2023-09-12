В Казани экстренно сел борт из Хургады в Нижний Новгород

По предварительной информации, сегодня около 05 часов 15 минут, воздушное судно Боинг-757, следовавшее рейсом №AZV946 (авиакомпания Азур Эйр) по маршруту Хургада - Нижний Новгород, совершило посадку в аэропорту Казани по метеоусловиям места назначения (Стригино).

Перед заходом на посадку экипаж самолёта запросил зону ожидания по технической причине. Посадка прошла благополучно. На борту воздушного судна находилось 245 пассажиров.

Инспекцией Росавиации проводится проверка по авиационному событию.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.