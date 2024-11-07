В Казани эксперты рассказали о важности культурного партнерства для музеев

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Сегодня, 7 ноября, государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» при участии Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника открыл всероссийскую научно-практическую конференцию «XII Кремлевские чтения».

Конференция носит название «Культурные мосты: формы музейного партнерства и сотрудничества». Мероприятие посвящено обсуждению партнерства в работе музеев, а также их взаимодействию с культурными институциями, бизнесом, некоммерческим сектором, образовательными учреждениями и научными центрами.

Партнерство является важнейшим элементом развития современного музейного дела. Музеям необходимо искать новые пути сотрудничества, чтобы оставаться актуальными и привлекать новую аудиторию. Музеи активно сотрудничают с бизнес-сегментом, некоммерческим сектором, образовательными учреждениями и учреждениями культуры — другими музеями, выставочными залами, театрами, библиотеками и так далее. Возможность развития партнерства зависит от коммуникационного потенциала музея, его гибкости, способности налаживать контакты с другими учреждениями.

Выступавшие на конференции затронули такие темы, как формы сотрудничества, применимые в деятельности музеев, различные подходы к привлечению партнеров в работу над совместными проектами, опыт организации партнерских программ.

«Я работаю в музее в Санкт-Петербурге, поэтому эта тема, несомненно, мне интересна. В Казани я уже второй раз, но сегодня приехала специально на конференцию, о которой узнала в социальных сетях. На сайте, посвященном профессиональному образованию для музейщиков, я увидела афишу и очень заинтересовалась, почитала побольше и подала заявку. Тут всё так отлично организовано, мне очень приятно тут находиться! Сам форум привлек меня, конечно же, темой, ведь культурное партнерство — это очень актуально в наши дни, особенно для музеев абсолютно любого профиля. Я уверена, что узнаю много нового для себя, как профессионал хочу получить опыт и большое вдохновение от этой поездки», — рассказала «Татар-информу» участница конференции Екатерина Кункина.

К участию в конференции были приглашены музейные специалисты, сотрудники выставочных залов и культурных центров, кураторы выставочных и партнерских проектов. Директор Центрального выставочного зала «Манеж» (Санкт-Петербург) Анна Ялова рассказала о театральных методах и приемах, использованных при создании музейной экспозиции «Город-герой Ленинград». Руководитель по работе с партнерами Музея транспорта Москвы Юлия Комшина провела «экскурсию» по учреждению, показав фотопрезентацию реальных кейсов, а также поделившись с гостями всеми тонкостями коллаборации музеев с бизнесом.

Директор Музея криптографии Лидия Лобанова поделилась историей создания музея: от идеи его основания до уникальных проектов сегодняшних дней.

«Наш музей открылся в декабре 2021 года, совсем недавно. Сама идея создать такой необычный музей принадлежит частной научно-производственной компании, которая занимается различными технологическими производствами, и поэтому, я думаю, важно говорить о сотрудничестве и дружбе сегодня. Честно говоря, больших специалистов по криптографии в России нет, но нам это не помешало создать такое замечательное место», — подчеркнула спикер.

Руководитель проектов фонда «Будущее время» Екатерина Церр продемонстрировала на примерах образцы партнерства музеев с креативным бизнесом и рассказала о методах его развития. Член президиума Ассоциации АДИТ (Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии) Татьяна Николаева рассказала о проекте «Школа школ» под патронажем организации.

В рамках конференции также запланированы выездные секции для участников конференции, которые пройдут 9 ноября в городе Болгаре, они будут приурочены к празднованию 55-летия основания Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.

По итогам конференции планируется издание электронного сборника материалов. Конференция будет проходить с 7 по 9 ноября.