В Казани эксперты поделились опытом реализации социальных проектов

В Казани, в Центре содействия развитию гражданских инициатив, состоялся круглый стол, участники которого обсудили работу социально ориентированных некоммерческих организаций и провели анализ современных подходов к оценке социальных эффектов проектной деятельности. Об этом сообщается в группе Республиканского ресурсного центра по поддержке СО НКО во «ВКонтакте».

«Сегодня здесь собрались представители межмуниципальных ресурсных центров СОНКО, федеральные и региональные эксперты грантовых конкурсов, члены и эксперты Общественной палаты РТ. Мы все с вами делаем общую работу, которая состоит в том, чтобы делать добрый дела», — сказал в начале встречи и. о. начальника управления Артем Галяутдинов.

Руководитель центра Зульфия Сафина отметила, что сегодня некоммерческие организации работают именно там, где не достает ресурсов государства, они чувствуют настроение людей и реализуют социально ориентированные проекты.

«Сегодня мы будем обмениваться опытом, ставить перед собой новые задачи, говорить об организации деятельности и реализации проектов», — сказала она.

В круглом столе приняли участие более 40 человек. Они заслушали выступления экспертов. Так, депутат Казгордумы 4-го созыва, учредитель АНБО гармоничного развития детей и подростков Далия Гайнанова рассказала о социальном предпринимательстве и результатах взаимодействия СО НКО с бизнесом. Руководитель Поволжской семейной академии «УМАЙ» Татьяна Леонтьева поделилась особенностями взаимодействия социального партнерства с органами власти и влиянии этого партнерства на достижение качественных результатов проектной деятельности.