Новый парк, ТВ-канал и замена секциям: эксперты обсудили тренды и будущее спорта в РТ

Сегодня на территории ИТ-парка им. Башира Рамеева в Казани прошла дискуссия «Какие новые форматы спортивных событий нужны Татарстану». В обсуждении приняли участие спортсмены, руководители спортивных сообществ, представители профильных учреждений, предприниматели и жители города.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В качестве спикеров выступили заместитель министра спорта РТ Алмаз Хусаинов, член Общественной палаты РТ, советник председателя общественно-государственной организации «Физкультурно-спортивное общество „Динамо“ РТ», заслуженный тренер России Ольга Павлова, участник Олимпийских игр, семикратный чемпион России по BMX-фристайлу Ирек Ризаев и другие.

В ходе обсуждения Алмаз Хусаинов рассказал, что в Татарстане более 2 млн человек систематически занимаются спортом, что составляет 62% населения в возрасте от 3 до 75 лет. В этом году перед Минспортом РТ стоит задача увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 75%.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На сегодняшний день в республике развиваются 139 видов спорта.

«Если заглядывать в будущее, предположительно в ближайшие 5-10 лет будут активно развиваться и внедряться уличные и экстремальные виды спорта, ну и, конечно, предполагаем, что „Игры будущего“ будут определённым толчком к развитию соревнований на стыке спорта и киберспорта. Скоро в республике появится фиджтал-центр, и мы уверены — доступность и интерес возрастут», — считает Алмаз Хусаинов.

Эксперты заострили внимание на вопросах доступности для населения спортивных сооружений. В частности, речь шла о нехватке специализированных залов и площадок. Заместитель генерального директора Дирекции спортивных и социальных проектов Ранко Тепавчевич отметил важность строительства и реконструкции спортобъектов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По его словам, благодаря развитой инфраструктуре Татарстан ежегодно принимает спортивные события разного уровня. Наличие спортивных объектов открывает большие возможности проведения мероприятий разных форматов.

«Во время Универсиады в Казани были созданы объекты, которые сейчас позволяют проводить мероприятия практически по всем видам спорта. Да, объекты построены, но им уже по 10-15 лет. Если Татарстан хочет оставаться на пике, нужно что-то менять», — считает спикер.

Эксперт также отметил, что в Казани должно появиться новое уличное пространство для горожан — спортивный парк. По его словам, будущее массового спорта за спортивными кластерами. Кроме того, площадки необходимы в современном комфортном городе.

«Он (парк – прим. Т-и) нужен для закрепления за Казанью статуса Спортивной столицы. Там будет целый сервис для населения. Множество различных спортивных активностей, вход без КПП, без каких-либо ограничений. Там ежедневно для жителей будут проводиться занятия. Надеемся, что это будет проект будущего. Он будет отличаться своей доступностью. В городе не хватает точек питания, проката инвентаря, дорожек, внешних площадок», — пояснил он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Участники встречи также поговорили о перспективах применения цифровых технологий в этой сфере, обсудили развитие интеллектуальных видов спорта, открытие шахматных площадок, обсудили возможность появления ТВ-канала, который будет целиком посвящен спортивной жизни Татарстана.

Ольга Павлова рассказала, какие спортивные объекты в районах Татарстана выпускают самых результативных спортсменов и как реализация федерального проекта «Спорт — норма жизни» повлияла на спортивное становление республики.

«В республике должны внедряться спортивные программы для детей в школе по различным модулям: футбол в школу, плаванье в школу, самбо в школу и другие. Родителям не придётся водить детей в секции. Некоторые школы в Казани имеют для этого современную инфраструктуру. Мы должны с самого раннего возраста взращивать будущих чемпионов», — считает она.

После дискуссии состоялась сессия вопросов и ответов, во время которой гости смогли обратиться с предложениями и узнать дополнительную информацию.