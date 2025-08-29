В Казани эксперты обсудили будущее журналистики в эпоху цифровизации и ИИ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в Казани в рамках медиафорума «Роль и значимость журналистики в современном обществе» состоялась дискуссия о будущем профессии в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта. Спикеры форума поделились взглядами и профессиональными советами с молодыми коллегами – победителями журналистских конкурсов «Молодые о молодых» и «Глаголица», которые были организованы в рамках этого же мероприятия.

Модераторами мероприятия выступили известный журналист и литератор Надежда Ажгихина и главный редактор «Казанских ведомостей», заслуженный журналист РФ Венера Якупова.

Якупова сделала в своей речи акцент на ценности человека в профессии журналиста. В дискуссии о роли искусственного интеллекта она отметила, что ИИ не заменит журналиста, потому что лишен критического мышления и интуиции.

«Давайте представим, что вы расследуете какое-то преступление. Нейросеть никогда не сможет это сделать, потому что журналист будет искать концы, у него будет работать интуиция и критическое мышление», – отметила Якупова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

При этом она не отрицает пользу новых технологий. В редакции «Казанских ведомостей», по ее словам, ИИ используют как ассистента: для генерации идей заголовков и быстрой обработки объемных документов и докладов.

Главный редактор уверена, что будущее – за профессиональными СМИ, которые, в отличие от блогеров, несут ответственность за социально значимую информацию.

«Профессиональные СМИ созданы, чтобы сообщать обществу социально значимую информацию. Это как выбор между дипломированным врачом и популярным медицинским блогером, когда вы серьезно заболели. Вы выберете врача с образованием, конечно», – провела пример Якупова.

Она призвала будущих коллег учиться мастерству, работать со словом и развивать в себе главное уникальное качество – человеческую интуицию.

Венера Якупова привела в пример историю из 90-х, когда ее внутреннее чутье уберегло редакцию от публикации громкого фейка о «грузе 200».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главный редактор информагентства «Татар-информ» Ринат Билалов также выступил с прагматичным взглядом на трансформацию медиа.

«Когда говорят, что журналистика умирает, я в это не верю. Она трансформируется в различные формы. Вопрос в том, как найти своего читателя. Это можно сделать только с помощью интересного контента», – уверен он.

Спикер подчеркнул, что неизменной остается потребность аудитории в проверенной информации. Меняются лишь форматы и каналы ее доставки.

На примере «Татар-информа» Ринат Билалов показал, как традиционное СМИ может успешно существовать в цифровую эпоху. Ключом к успеху, по его словам, является освоение всех способов доставки информации.

«Мы выпускаем новости на двух языках – русском и татарском. У нас есть несколько сайтов и спецпроектов. Мы активны во всех социальных сетях и работаем во всех форматах: видео, фото, и даже еженедельная бумажная газета», – рассказал Билалов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Обращаясь к молодым журналистам, Билалов пригласил их на стажировку, но предупредил, что профессия требует полной самоотдачи.

«Журналистика – это не работа, а образ жизни. Нужны врожденное любопытство и огромное желание что-то рассказывать людям», – заключил главред.