В Казани эксперты клуба «Волга» обсудят контроль за выборами

Контроль предстоящих выборов в Государственную Думу России со стороны политических партий и общественных организаций обсудят сегодня в Казани эксперты клуба «Волга».

На заседании «Выборы-2021: контроль за голосованием» будут затронуты такие вопросы, как организация контроля за голосованием на предстоящих выборах и наличие у партий и общественников сил для обеспечения наблюдателями всех избирательных участков.

Кроме того, специалисты постараются понять, является ли работа контролеров за ходом голосования гарантом легитимности выборного процесса и что еще необходимо, чтобы общество доверяло результатам выборов.

Мероприятие начнется в 14.00 и будет транслироваться онлайн: https://youtu.be/5yWSags6M2g. «По традиции у зрителей дискуссии будет возможность задавать вопросы в чате трансляции и получать ответы от экспертов в режиме онлайн», — отмечают организаторы встречи.

Офлайн в беседе примут участие президент Российской ассоциации политических консультантов, депутат Госдумы России VII созыва от «Единой России» Айрат Фаррахов, председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев, председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева, депутат Госсовета Татарстана от ЛДПР Эдуард Шарафиев, депутат Госсовета Татарстана от «Партии роста» Олег Коробченко, первый секретарь комитета регионального отделения партии «Коммунисты России» в РТ, депутат Казгордумы Альфред Валиев, предприниматель, кандидат в депутаты Госдумы России VIII созыва Дамир Хуснутдинов (от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и блогер-наблюдатель Алина Гималтдинова.

Удаленно к ним присоединятся Александр Малькевич, первый зампредседателя координационного совета по общественному контролю за голосованием, член рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета Общественной палаты РФ, Алена Булгакова, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» и Алексей Песков, член исполнительного комитета движения «Корпус „За чистые выборы“», федеральный координатор ассоциации НОМ.