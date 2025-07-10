В Казани лишенную водительских прав экс-стримершу судят за подделку документов

Сегодня в Советском суде Казани стартовал процесс по делу 25-летней Гунели Никифоровой. Ее обвиняют в подделке водительского удостоверения.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

На заседании выяснилось, что Никифорова ранее была судима, в том числе за хранение наркотиков. Ее адвокат попросил суд запретить журналистам снимать процесс на камеру и фотографировать, чтобы «минимизировать негативное влияние общественного мнения на исход дела».

«Поскольку суд является единственным органом, где устанавливается истина на основании доказательств, а не на основе общественного мнения или журналистских материалов, судебное разбирательство должно быть свободным от давления со стороны прессы», – сказала адвокат.

Также сторона защиты попросила удалить журналистов из зала суда. Суд спросил мнение прокурора, и помощник прокурора Советского района ответила, что не против того, чтобы журналисты присутствовали на процессе, ведь дело рассматривается открыто.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Я поддерживаю своего адвоката и не хотела бы, чтобы меня снимали и куда-то что-то выкладывали. Когда я читаю статьи, то у меня появляются плохие мысли, и я также переживаю, когда читаю комментарии под ними. Прошу исключить журналистов», – сказала суду Гунеля Никифорова.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Суд отклонил ходатайство адвоката, пояснив, что судебный процесс проходит публично. Затем адвокат предложила рассмотреть дело в особом порядке, при котором подсудимая признает всю вину, а наказание ограничивается двумя третями максимального срока. Тем не менее суд отказался удовлетворить и это ходатайство.

Как выяснил «Татар-информ», сотрудники ГАИ остановили Гунелю Никифорову, которая предъявила фальшивые водительские права. Ее последнее задержание произошло 1 мая на проспекте Победы, после чего ей назначили административный арест сроком на трое суток. Автомобиль, которым управляла Никифорова, был отправлен на специализированную стоянку. Стоит отметить, что в отношении владельца автомобиля административные материалы не составлялись.

Подсудимая не раз привлекалась к ответственности за нарушения ПДД. Оказалось, что с 2022 года она получила 28 штрафов, причем большинство из них (21 штраф) до сих пор не оплачены.

1 июня 2022 года Никифорову задержали за вождение в нетрезвом виде, за что ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения водительских прав на 2 года. В середине июля того же года ее повторно задержали и привлекли к ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, что повлекло за собой штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на 21 месяц. Спустя месяц, 25 августа 2022 года, ситуация повторилась – новое задержание и отказ от медосвидетельствования, который повлек штраф в 30 тысяч рублей и лишение права на 18 месяцев. В общей сложности Гунеля Никифорова лишилась водительских прав на семь с половиной лет.

В октябре 2022 года в отношении Никифоровой возбудили уголовное дело за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. В феврале 2023 года суд вновь лишил ее водительских прав, на этот раз на 24 месяца, и конфисковал в пользу государства ее автомобиль Mercedes-Benz Е200.

При задержании Никифоровой в ее автомобиле обнаружили пакет с неизвестным порошком. Экспертиза установила, что это был мефедрон весом 0,88 грамма, что считается значительным размером. В результате было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков. Тогда Гунеля Никифорова признала свою вину, и суд приговорил ее к штрафу в 20 тысяч рублей, 450 часам обязательных работ и запретил управлять автомобилем в течение двух лет.

Несмотря на конфискацию автомобиля, Никифорова решила вернуть иномарку. Прокуратура Татарстана выяснила, что в декабре 2023 года в Зеленодольском суде было рассмотрено дело, в котором некая Мафтуна Зиннатуллина требовала от Никифоровой около 3 миллионов рублей, якобы по договору займа. Утверждалось, что Зиннатуллина давала деньги Никифоровой под залог ее автомобиля.

Отметим, что Гунеля Никифорова и Мафтуна Зиннатуллина раньше работали вместе на одном стриминговом сервисе.

В итоге Мафтуна Зиннатуллина через суд добилась постановки изъятого Mercedes-Benz Е200 в качестве залога по долгу Никифоровой.