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Происшествия 3 февраля 2025 18:17

В Казани экс-сотрудника ДПС приговорили к двум годам колонии за взятку в 30 тыс.

В Казани суд вынес приговор в отношении 47-летнего сотрудника ДПС. Его признали виновным в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По материалам дела, автоинспектор получил через посредника взятку в размере 30 тысяч за несоставление протокола о нетрезвом вождении.

Мужчина свою вину признал в полном объеме. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

#взятка #суд
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