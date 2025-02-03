В Казани экс-сотрудника ДПС приговорили к двум годам колонии за взятку в 30 тыс.

В Казани суд вынес приговор в отношении 47-летнего сотрудника ДПС. Его признали виновным в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По материалам дела, автоинспектор получил через посредника взятку в размере 30 тысяч за несоставление протокола о нетрезвом вождении.

Мужчина свою вину признал в полном объеме. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.