В Казани экс-пациенты, перенесшие трансплантацию, сыграли в футбол с врачами

На Центральном стадионе прошел уникальный дружеский матч по мини-футболу «Пациенты и врачи — вместе».

Турнир, организованный АНО «ТРАНСПЛАНТ СПОРТ» при поддержке Министерства здравоохранения Республики Татарстан, был приурочен к 35-летию первой трансплантации почки и 60-летию первого диализа в регионе.

13 декабря на поле вышли четыре команды. Почетным гостем стал главный трансплантолог РТ — Александр Киршин.

В результате турнира первое место забрала команда «Единая Россия», 2 и 3 место заняли команды «Добрая Казань» и «Изварино Фарма», а 4 место получила объединенная сборная пациентов и врачей.

«Такие матчи — это намного больше, чем просто игра. Они наглядно демонстрируют огромные успехи отечественной трансплантологии, разрушают стереотипы о донорстве органов и о возможностях пациентов, получивших второй шанс на жизнь. Для пациентов сама возможность вернуться на поле и играть в футбол – это яркая составляющая их новой жизни. А встреча со своими врачами за игрой, а не в стенах больницы, мотивирует не только пациентов, но и врачей – ведь они видят результат своей работы – активных, увлеченных людей», — отметил руководитель АНО «ТРАНСПЛАНТ СПОРТ» Александр Сабаев.

Подобные инициативы – часть Государственной программы «Спорт России», одной из ключевых целей которой является популяризация спорта и физической культуры среди всех слоев населения, включая детей, молодежь и людей, прошедших через серьезные медицинские процедуры.