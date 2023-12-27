В Казани экс-начальник полиции получил срок за то, что разводил иностранцев на деньги

Экс-начальник казанского отдела полиции «Вижневский» был признан виновным в серии афер, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Суд установил, что в 2023 году мужчина через посредников получал от иностранцев деньги и обещал, что передаст их коллегам, чтобы тех в итоге не привлекли к ответственности за правонарушения.

Так, в марте за непривлечение к уголовной ответственности по факту изъятия подложных прав, возврат авто со штрафстоянки и за спасение от департации, мужчина получил от гражданина Узбекистана 50 тысяч рублей, которые присвоил.

При схожих обстоятельствах подсудимый получил от двух иностранных граждан 80 тысяч и 40 тысяч рублей.

Приговором суда бывшему полицейскому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима.