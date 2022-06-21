В Казани экологи начали проверку воды в озере, у которой поменялся цвет

В Казани экологи отобрали пробы воды в озере, у которой поменялся цвет. Водоем находится напротив дома №62 по ул. Адоратского, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Поступило сообщение от обеспокоенных жителей. <...> Инспекторы Центрального территориального управления совместно с сотрудниками лаборатории министерства оперативно выехали на место и произвели отбор проб природной воды и донных отложений», — рассказали в профильном ведомстве.

Необходимые меры будут приняты после получения результатов анализа.