В Казани экоактивисты очистят от мусора пляж Нижнее Заречье

В воскресенье, 8 сентября, на пляже Нижнее Заречье пройдет субботник. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Акция стартует в 11 часов утра. К очистке территории присоединятся активисты Русского географического общества и молодежного экологического движения «Будет чисто».