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Общество 7 сентября 2024 19:06

В Казани экоактивисты очистят от мусора пляж Нижнее Заречье

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В воскресенье, 8 сентября, на пляже Нижнее Заречье пройдет субботник. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Акция стартует в 11 часов утра. К очистке территории присоединятся активисты Русского географического общества и молодежного экологического движения «Будет чисто».

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