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В Казани экоактивисты очистят от мусора пляж Нижнее Заречье
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В воскресенье, 8 сентября, на пляже Нижнее Заречье пройдет субботник. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Акция стартует в 11 часов утра. К очистке территории присоединятся активисты Русского географического общества и молодежного экологического движения «Будет чисто».
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