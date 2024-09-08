В Казани экоактивисты очистили пляж «Нижнее Заречье» и собрали 16 мешков мусора

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Сегодня, в день выборов депутатов Госсовета Татарстана, жители Казани, их семьи и активисты очистили от мусора пляж «Нижнее Заречье». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Сегодня мы решили собраться с нашей молодежью, с активистами „Будет Чисто“, Русского географического общества и навести порядок на любимом пляже. Мы делаем благое дело для нашей природы, для всего Татарстана, чтобы он процветал», — сказала начальник отдела экологического просвещения и взаимодействия с общественными организациями Минэкологии РТ Ольга Артемьева.

Всего за время акции было собрано 16 мешков мусора. Активистка молодежного экологического движения «Будет Чисто» Анна Баймяшкина отметила, что пляж является распространенным местом отдыха среди казанцев и туристов.

«Сегодня вместе с нашей командой мы убираемся ради светлого и чистого будущего», — подчеркнула Баймяшкина.

Мероприятие проведено в поддержку национального проекта «Экология», который реализуется в стране с 2019 года по инициативе Президента Владимира Путина.