В Казани экипаж ДПС помог доставить мужчину с подозрением на инсульт в больницу

Накануне днем за помощью к экипажу ДПС обратился 42-летний водитель за рулем автомобиля Kia Sportage.

Он попросил сопроводить легковушку до больницы, потому что в салоне находился его 40-летний родственник с подозрением на инсульт.

Инспекторы оперативно организовали сопровождение до больницы, где врачи оказали больному необходимую помощь.