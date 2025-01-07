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Новости Татарстана и Казани
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В Казани экипаж ДПС помог доставить мужчину с подозрением на инсульт в больницу
Накануне днем за помощью к экипажу ДПС обратился 42-летний водитель за рулем автомобиля Kia Sportage.
Он попросил сопроводить легковушку до больницы, потому что в салоне находился его 40-летний родственник с подозрением на инсульт.
Инспекторы оперативно организовали сопровождение до больницы, где врачи оказали больному необходимую помощь.
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