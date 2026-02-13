В Казани единороссы передали детской библиотеке более 1000 книг

Фото: tatarstan.er.ru

Депутаты Татарстана и Казани передали книги Республиканской детской библиотеке имени Роберта Миннуллина в рамках Всероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной ко Всемирному дню книгодарения. Об этом сообщается на сайте «Единой России».

В акции приняли участие депутат Государственного Совета Республики Татарстан Алсу Надршина, депутаты Казанской городской Думы Марсель Шарапов, Сергей Новоселов, Татьяна Мерзлякова, Исполнительный секретарь Казанского местного отделения партии «Единая Россия», депутат Казанской городской Думы Танзиля Ракова, а также актив партии и жители Казани.

Библиотечное первичное отделение партии «Единая Россия» во главе с секретарем Ириной Мухаметгареевой проводит сбор книг с 2021 года.

«За эти годы читатели, партнеры, гости и партийцы подарили более 15 000 экземпляров художественной литературы, которые были направлены в реабилитационные центры, детские дома, в парки и скверы города Казани, детские оздоровительные лагеря, а также в подшефные города Республики Татарстан Лисичанск и Рубежное», – поделилась Ирина Мухаметгареева.

Исполнительный секретарь Казанского местного отделения партии, депутат Казанской городской Думы Танзиля Ракова отметила, что к сбору традиционно активно подключаются и депутаты, и жители столицы Татарстана.

«Казань – это территория добрых дел, и наши горожане постоянно это подтверждают своей отзывчивостью. Каждый принесенный экземпляр – это не только источник знаний, но и проявление тепла и внимания, а также возможность для человека открыть что-то новое и важное. В рамках акции, приуроченной ко Всемирному дню книгодарения, подаренная книга приобретает особое значение: благодаря участию многих людей, она может стать ценным материалом и источником вдохновения для новых открытий», – прокомментировала Ракова.

По данным организаторов, в этом году удалось собрать более 1000 экземпляров художественной литературы. Часть книг направят в социальные учреждения Казани, также издания передадут в подшефные города.