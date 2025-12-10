В Казани «Единая Россия» провела круглый стол с бойцами СВО

«Единая Россия» в Казани, на площадке Ак Барс Арены, провела круглый стол с курсантами Казанского высшего танкового командного училища – участниками СВО и представителями партии «Единая Россия».

В нем приняли участие заместитель Секретаря Татарстанского реготделения «Единой России», заместитель Председателя Комитета Госсовета по социальной политике Ольга Воронова, депутат Госсовета РТ Данис Зарипов, исполнительный секретарь Казанского местного отделения «Единой России», депутат Казанской городской Думы Танзиля Ракова и другие.

«Сегодня мы собрали необычных участников специальной военной операции – это курсанты высшего командного танкового училища, которые выезжают в зону СВО, профессионалы, которые сейчас там необходимы. Поддержка этих ребят, которые затем вернутся и продолжат заниматься патриотическим воспитанием, развитием региона, сейчас очень важна. Важно, чтобы они знали – команда единороссов вместе с участниками специальной военной операции», – рассказала Воронова.

Кроме того, Воронова озвучила, что Президент РФ Владимир Путин выражает огромную поддержку участникам СВО и казанские единороссы активно включены в эту работу. Так, они одни первых в апреле 2022 года провели благотворительный концерт, собранные средства от которого отправили в зону спецоперации. С тех пор подобные акции проходят регулярно.

«Мы понимаем, что там наши сыновья, родные, те ребята, которые встали на защиту нашего Отечества. Вы выбрали такую профессию в своей жизни – защищать Родину, это великий шаг. Вы настоящие защитники Отечества», – обратилась депутат к курсантам.

Она рассказала, что в Татарстане и на федеральном уровне принимается много законов в поддержку участников специальной военной операции: «Здесь и бесплатное питание в школах, и бесплатное обучение детей участников СВО в высших и специальных профессиональных учебных заведениях, предоставление различного вида льгот. Эту работу мы делаем и в рамках народной программы партии «Единая Россия», где целый раздел посвящен поддержке участников спецоперации и их семей».

В свою очередь, Танзиля Ракова рассказала о работе, проводимой для поддержки бойцов: «Совместно с МГЕР мы проводим мероприятия для участников СВО и членов их семей, собираем гуманитарную помощь. Партийцы и волонтеры плетут сети. Сейчас готовим к отправке очередную гуманитарную колонну, очень много необходимых товаров передали казанские предприятия и первичные отделения «Единой России».

Депутат Госсовета РТ Данис Зарипов, посетивший прифронтовые города, также отметил различные формы поддержки бойцов, которые оказывают его коллеги-единороссы:«Кто-то ездит с гуманитарными миссиями, кто-то помогает медикаментами, оборудованием, техникой, продуктами питания, строительными материалами. Любая помощь важна и нужна нашим бойцам».