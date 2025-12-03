news_header_top
СВО 3 декабря 2025 14:18

В Казани «Единая Россия» проведет прием участников СВО и членов их семей

В Казани 5 декабря в Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» состоится день приема участников СВО и членов их семей.

Специалисты помогут разобраться в порядке прохождения военно-врачебной комиссии, составят индивидуальный алгоритм действий для изменения категории годности, а также помогут исправить ошибки в медицинских документах.

Прием пройдет с 10.00 до 14.00 по адресу: улица Карла Маркса, 31/7.

Записаться, оставить обращение и уточнить дополнительную информацию можно по телефону (843) 238 10 00, в мессенджер по номеру (987) 205 00 63 или по электронной почте: op@tatarstan.er.ru.

