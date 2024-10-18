В Казани двое суток ищут пропавшего пожилого мужчину

Фото предоставлено отделом полиции «Сафиуллина»

В Казани объявлен в розыск 60-летний мужчина, который ушел из дома 16 октября и до сегодняшнего дня не вернулся. Его местонахождение неизвестно. Родственники написали заявление в отдел полиции «Сафиуллина».



Пропавший – Андрей Щербаков, ростом 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные с проседью. Мужчина имеет шрам на животе. По информации родственников, мужчина страдает деменцией.



Был одет в темную куртку с коричневыми вставками, голубые джинсы. На ногах – темные полуботинки. Ключи от квартиры и паспорт оставил дома.