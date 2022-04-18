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Ру Тат
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Происшествия
18 апреля 2022  13:40
Полина Шевчук

В Казани двое студентов из Африки украли из магазина две куртки

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В отдел полиции «Вишневский» обратился представитель одного из магазинов в Казани. Он рассказал, что вечером 14 апреля двое молодых людей украли из маркета куртки. Ущерб мужчина оценил в 7850 тыс. рублей, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Уже на следующий день полицейские вышли на след подозреваемых. Ими оказались граждане одной из африканских стран –  19-летний и 20-летний студенты. Молодые люди в содеянном сознались, похищенное у них изъято.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

 

#грабеж #кража из магазина #умвд россии по казани
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