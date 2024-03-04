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В Казани двое неизвестных проникли в чужую квартиру, ударили хозяина ножом и скрылись
Сегодня в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что в Казани неизвестные с ножами напали на жителя одного из домов на улице Братьев Касимовых.
Как стало известно «Татар-информу», инцидент произошел накануне в районе восьми часов вечера. Камера домофона зафиксировала, как двое мужчин зашли в подъезд и направились в квартиру мужчины, расположенную на первом этаже.
«Парню около 25 лет. Возможно, между ним и мужчинами случился какой-то конфликт. Эти двое зашли в подъезд, как только открыли дверь квартиры, один из них сразу же нанес удар ножом в грудь. Потом они развернулись и ушли», – рассказал источник агентства.
Нападавших ищут полицейские, причины их поступка еще не установлены. Жертва нападения сейчас находится в больнице, его прооперировали, но показания дать он пока не может.
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