В Казани двое неизвестных проникли в чужую квартиру, ударили хозяина ножом и скрылись

Сегодня в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что в Казани неизвестные с ножами напали на жителя одного из домов на улице Братьев Касимовых.

Как стало известно «Татар-информу», инцидент произошел накануне в районе восьми часов вечера. Камера домофона зафиксировала, как двое мужчин зашли в подъезд и направились в квартиру мужчины, расположенную на первом этаже.

«Парню около 25 лет. Возможно, между ним и мужчинами случился какой-то конфликт. Эти двое зашли в подъезд, как только открыли дверь квартиры, один из них сразу же нанес удар ножом в грудь. Потом они развернулись и ушли», – рассказал источник агентства.

Нападавших ищут полицейские, причины их поступка еще не установлены. Жертва нападения сейчас находится в больнице, его прооперировали, но показания дать он пока не может.