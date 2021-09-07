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Ру Тат
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7 сентября 2021  16:25
Полина Шевчук

В Казани двое медиков попались на продаже справок о вакцинации от Covid-19

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По данным агентства, жительница Казани передавала данные «клиентов» двум медикам. Они вносили ложные сведения о якобы пройденной вакцинации на портале госуслуг. За поддельные справки заказчики платили до 8 тыс. рублей.

Выйти на преступную схему удалось благодаря сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Служебный подлог» и «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Теперь троице может грозить до четырёх лет лишения свободы.

 

#справка #подделка документов
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