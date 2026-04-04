В Казани две туристки перебегали дорогу на красный, когда на них наехал автомобиль
Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, вчера ночью водитель Hyundai проезжал перекресток улиц Астрономическая – Профсоюзная. В этот момент две 22-летние девушки пытались перебежать дорогу при запрещающем сигнале светофора, чем спровоцировали ДТП.
На девушек составили протокол. При проверке документов выяснилось, что они приехали из Удмуртии в Казань на выходные.
Травм нарушительницы не получили, от помощи медиков отказались.