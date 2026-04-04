news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 4 апреля 2026 13:50

В Казани две туристки перебегали дорогу на красный, когда на них наехал автомобиль

Читайте нас в
Телеграм

В Казани водитель наехал на двух туристок, пытавшихся перебежать дорогу на красный.

Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, вчера ночью водитель Hyundai проезжал перекресток улиц Астрономическая – Профсоюзная. В этот момент две 22-летние девушки пытались перебежать дорогу при запрещающем сигнале светофора, чем спровоцировали ДТП.

На девушек составили протокол. При проверке документов выяснилось, что они приехали из Удмуртии в Казань на выходные.

Травм нарушительницы не получили, от помощи медиков отказались.

#гаи #дтп казань
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Чай с хазратом: как защититься от шайтана и может ли джинн вселиться в человека

5 апреля 2026
Новости партнеров