В Казани две туристки перебегали дорогу на красный, когда на них наехал автомобиль

В Казани водитель наехал на двух туристок, пытавшихся перебежать дорогу на красный.

Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, вчера ночью водитель Hyundai проезжал перекресток улиц Астрономическая – Профсоюзная. В этот момент две 22-летние девушки пытались перебежать дорогу при запрещающем сигнале светофора, чем спровоцировали ДТП.

На девушек составили протокол. При проверке документов выяснилось, что они приехали из Удмуртии в Казань на выходные.

Травм нарушительницы не получили, от помощи медиков отказались.