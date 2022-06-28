В Казани две легковушки не поделили перекресток и столкнулись, пострадал один человек
Сегодня на перекрестке улиц Чистопольской и Бондаренко столкнулись Toyota и Hyundai Solaris. Видео с последствиями аварии сняли проезжающие мимо казанцы.
Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, на место прибыли врачи скорой помощи, которые сразу осмотрели всех участников ДТП. С различными травмами в больницу увезли пассажирку Toyota.
Водитель Hyundai после аварии ушел с места происшествия, сам автомобиль остался на месте.