В Казани пять домов остались без света из-за замыкания на трансформаторной подстанции

Сегодня около семи часов вечера по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о задымлении из здания трансформаторной подстанции на улице Габишева в Казани.

Пожарные на месте выяснили, что внутри произошло короткое замыкание без горения.

Из-за случившегося пять жилых домов остаются без электроснабжения, а также частично посёлок Плодопитомник и детский сад.

Аварийная бригада электросетей находится на месте происшествия, идет переподключение электросетей. Ориентировочно на устранение проблемы необходимо полтора-два часа. Специалисты устанавливают причину случившегося. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.