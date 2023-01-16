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Ру Тат
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Происшествия
16 января 2023  20:12
Павел Климчак

В Казани пять домов остались без света из-за замыкания на трансформаторной подстанции

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Сегодня около семи часов вечера по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о задымлении из здания трансформаторной подстанции на улице Габишева в Казани.

Пожарные на месте выяснили, что внутри произошло короткое замыкание без горения. 

Из-за случившегося пять жилых домов остаются без электроснабжения, а также частично посёлок Плодопитомник и детский сад.

Аварийная бригада электросетей находится на месте происшествия, идет переподключение электросетей. Ориентировочно на устранение проблемы необходимо полтора-два часа. Специалисты устанавливают причину случившегося. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#короткое замыкание #трансформаторная подстанция
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