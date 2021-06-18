В Казани два дня ищут пропавшего 10-летнего мальчика

16 июня в Казани пропал 10-летний Алмаз Артамонов. Его местонахождение до сих пор остается неизвестным. Информацию об этом ИА «Татар-информ» подтвердили в пресс-службе МВД по РТ.

Рост мальчика – 140 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза – карие. Ребенок был одет в красную футболку и синие спортивные штаны. На ногах у него были черные кроссовки с белыми полосками. Также при себе у него может быть коричневая спортивная сумка.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении ребенка – позвоните по телефону 8(800)700-54-52 или 112.