В Московском районном суде Казани началось предварительное слушание по делу о покушении на Ирину Шевыреву – жену казанского бизнесмена Ивана Шевырева.

На скамье подсудимых – семеро, в том числе отец Ивана Шевырева, заслуженный строитель Татарстана Станислав Шевырев. Кроме него на скамье подсудимых оказались глава службы безопасности компании «Волга-Автодор» Андрей Черкасин, начальник смены охраны того же предприятия Булат Галлямов, экс-сотрудник МЧС Рафис Султанов и неофициально работавший дорожником в «Волга-Автодоре» Бурихон Хамидов.

Шестым и седьмым фигурантами стали Навруз Хамидов, брат Бурихона Хамидова, и Глеб Федюшков. Шестерых подсудимых обвиняют в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью, а также в покушении на убийство. Навруза Хамидова обвиняют в укрывательстве преступления.

Покушение на Шевыреву произошло 14 октября возле гимназии №94. На 34-летнюю женщину с ножом набросился неизвестный мужчина в мотоциклетном шлеме. Как выяснилось позже, это был Рафис Султанов. Он несколько раз ударил ее ножом, в том числе в шею. Женщине удалось выжить только благодаря активному сопротивлению. Ее госпитализировали в реанимацию.