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Транспорт
11 ноября 2021  16:31

В Казани дорожные службы приступили к противогололедной обработке улиц

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В Казани дорожные службы приступили к противогололедной обработке улиц
Фото: пресс-служба мэрии Казани.

Дорожные службы Казани приступили к противогололедной обработке улиц. Сегодня днем к работе подключились 48 комбинированных дорожных машин и 80 рабочих, передает пресс-служба мэрии столицы РТ. 

Сначала работники обрабатывают спуски, подъемы, перекрестки, мостовые сооружения и основные магистральные дороги. В качестве противогололедных материалов применяются твердые и двухфазные реагенты, на второстепенных дорогах — песко-соляная смесь. 

Сегодня ночью будет производиться сплошная обработка всех дорог, сообщили в Комитете внешнего благоустройства.

Осенью основная задача дорожных служб — предотвратить образование гололеда на дорогах и тротуарах. Для этого проводится круглосуточный мониторинг состояния дорог. В случае необходимости производится противогололедная обработка. Дороги уже были обработаны в ночь с 9 на 10 ноября — во время резкого понижения температуры после дождя до минусовых значений. 

#дорожные службы
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