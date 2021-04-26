В Казани дорожники отремонтируют по нацпроекту 24,5 км улиц

В этом году в Казани по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дорожные службы приведут в нормативное состояние 24,5 км улиц. Об этом на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев.

«В этом году в рамках проекта [„Безопасные и качественные автомобильные дороги“] пройдет ремонт участков 11 улиц», — сказал Куляжев.

Ремонт проведут на участках улиц Гареева, Старательного переулка, Хезмэт, Белинского, Беломорская, Гагарина, Гладилова, Голубятникова, Лесная, Магистральная и Маршала Чуйкова. Общая протяженность участков, где будут проходить работы, составляет 13,5 км.

В порядок приведут и наиболее изношенные участки дорог и внутриквартальных проездов. Программу ремонта составляли в том числе благодаря обращениям казанцев через систему «Народный контроль» и интерактивный проект «Карта убитых дорог» общественного движения «Народный фронт». С учетом пожелания горожан будут отремонтированы 11 км улиц.

Кроме того, будет проведен ремонт 78 внутриквартальных проездов, ведущих в том числе к социальным объектам и дворовым территориям, которые благоустраиваются в рамках президентской программы «Наш двор».