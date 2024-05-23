В Казани дом на Горьковском шоссе признан аварийным – снос в течение полугода

В Казани, основываясь на заявлении собственников, признали многоквартирный дом №23 на Горьковском шоссе аварийным. Данное постановление появилось в сборнике документов исполкома столицы РТ.

Отмечается, что собственники восьми квартир обязаны обеспечить снос дома и вывоз мусора в течение полугода с момента публикации данного документа.

В случае, если жильцам это не удастся сделать, то расселить жильцов дома поручат управлению жилищной политики. Причем сотрудники должны будут принять меры до начала 2026-го.

После отселения администрация Кировского и Московского районов в целях безопасности обязана будет ограничить доступ граждан вблизи указанного дома – зона там опасная.