В Казани дом экстренно отключили от газа из-за его утечки

В Казани экстренно отключили от газа многоквартирный дом №99, расположенный на улице Павлюхина. Во время технического обслуживания специалисты выявили там утечку газа, сообщает Государственная жилищная инспекция РТ.

«Сотрудники ООО “Газжилсервис” при проведении технического обслуживания газового оборудования обнаружили неисправность. Сразу же вызвали аварийно-диспетчерскую службу. Отключили 4 квартиры по стояку в 1 подъезде», – уточнили в ведомстве.

На данный момент утечку уже устранили, газоснабжение в доме восстановлено. В жилинспекции также напомнили о том, что техническое обслуживание внутридомового и квартирного газового оборудования необходимо делать регулярно – не менее одного раза в год, чтобы избежать несчастных случаев. Если абонент откажет соответствующим службам в допуске для его проведения не менее двух раз, подачу газа могут приостановить.

«Это позволяет избежать возникновения аварийных ситуаций. Самое страшное, что может произойти из-за утечки газа, – это трагедия. Здесь ее удалось избежать благодаря своевременно принятым мерам», – заключили в ведомстве.