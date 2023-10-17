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Руc Тат
Происшествия 17 октября 2023 13:14

В Казани должник выплатил кредит в 180 тыс. рублей, чтобы не лишиться иномарки

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У жителя Казани за долги арестовали Volkswagen, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Мужчина задолжал 180 тысяч рублей кредита и отказывался расплачиваться. В результате приставы составили акт ареста авто.

Фото: © пресс-служба ГУФССП России по РТ

Должника предупредили, что необходимо полностью выплатить долг или его машину реализуют в счет погашения.

В итоге он выплатил всю сумму, арест был снят и транспортное средство вернули владельцу.

#долги по кредитам
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