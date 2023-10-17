Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани должник выплатил кредит в 180 тыс. рублей, чтобы не лишиться иномарки
У жителя Казани за долги арестовали Volkswagen, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Мужчина задолжал 180 тысяч рублей кредита и отказывался расплачиваться. В результате приставы составили акт ареста авто.
Должника предупредили, что необходимо полностью выплатить долг или его машину реализуют в счет погашения.
В итоге он выплатил всю сумму, арест был снят и транспортное средство вернули владельцу.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников