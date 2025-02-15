В Казани доля квартир с балконами на вторичном рынке не превышает половины

В Казани только около 43% квартир на вторичном рынке продаются с балконом или лоджией. Об этом свидетельствует исследование «Циан. Аналитики».

Эксперты портала разъяснили, что квартиры с балконами в городах-миллионниках чаще всего встречаются в «хрущевках» (дома 1960-1965 годов), – порядка 60% предложений. В домах, построенных с 1970 по 2000 год, балконы есть примерно в 40-45% квартир, а в домах 2000-2020 годов – в 35-40%.

В новостройках балконы и лоджии есть лишь в 30% квартир на вторичном рынке.

«Отказ от балконов и лоджий в последние годы связан с сокращением затрат на строительство (что особенно актуально в условиях роста цен), и с общим трендом на сокращение метражей квартир. Во многих случаях необходимость балконов отпадает с развитием внешних систем хранения (кладовых). Кроме того, на рынке появляется все больше студий, в которых они не предусмотрены», – отметила эксперт «Циан. Аналитики» Елена Бобровская.

Квартиры с балконами, при прочих равных, обычно дороже, чем без них. Однако в Казани разница минимальна и составляет всего 1%. Самую большую наценку за балконы зафиксировали в Волгограде – 39%, Челябинске – 32%, Самаре и Санкт-Петербурге – по 17%. В Воронеже, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Перми квартиры с лоджиями на вторичном рынке стоят и вовсе дешевле, чем без них.