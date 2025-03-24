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Общество 24 марта 2025 12:18

В Казани доля благоустроенных парков и скверов увеличилась в пять раз за 15 лет

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Доля благоустроенных парковых зон в Казани за 15 лет увеличилась в пять раз. В городе построили 54 новых парка и сквера, помимо этого привели в порядок уже имеющиеся. Об этом на деловом понедельнике рассказал председатель комитета внешнего благоустройства исполкома города Игорь Саляхутдинов.

В 2024 году площадь благоустроенных общественных пространств составляла 625 га.

Саляхутдинов также отметил, что всего за 15 лет в Казани высадили 822 тыс. деревьев, 670 тыс. кустарников и 921,5 тыс. кв. м цветников. В этом году планируется высадка более 18 тыс. деревьев.

Благоустройство парков и скверов проводилось, в том числе по национальному проекту «Жилье и городская среда».

#парки и скверы #Деловой понедельник
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