В Казани доля благоустроенных парков и скверов увеличилась в пять раз за 15 лет

Доля благоустроенных парковых зон в Казани за 15 лет увеличилась в пять раз. В городе построили 54 новых парка и сквера, помимо этого привели в порядок уже имеющиеся. Об этом на деловом понедельнике рассказал председатель комитета внешнего благоустройства исполкома города Игорь Саляхутдинов.

В 2024 году площадь благоустроенных общественных пространств составляла 625 га.

Саляхутдинов также отметил, что всего за 15 лет в Казани высадили 822 тыс. деревьев, 670 тыс. кустарников и 921,5 тыс. кв. м цветников. В этом году планируется высадка более 18 тыс. деревьев.

Благоустройство парков и скверов проводилось, в том числе по национальному проекту «Жилье и городская среда».