В Казани до января ограничат движение пешеходов по улицам Достоевского, Чехова и Груздева

В Казани до января будущего года частично ограничат движение пешеходов по улицам Достоевского, Чехова, Груздева. Соответствующее распоряжение опубликовано в новом выпуске электронного сборника документов и правовых актов, размещенном на сайте мэрии.

Ограничительный режим будет действовать с 20 октября по 16 января 2023 года на участках трех улиц около здания №35/10.

Фото: скриншот со сборника документов.

Временные неудобства связаны с тем, что во время капремонта здания здесь будут установлены строительные леса.