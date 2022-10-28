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Ру Тат
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Транспорт
28 октября 2022  00:34

В Казани до января ограничат движение пешеходов по улицам Достоевского, Чехова и Груздева

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В Казани до января будущего года частично ограничат движение пешеходов по улицам Достоевского, Чехова, Груздева. Соответствующее распоряжение опубликовано в новом выпуске электронного сборника документов и правовых актов, размещенном на сайте мэрии. 

Ограничительный режим будет действовать с 20 октября по 16 января 2023 года на участках трех улиц около здания №35/10.

Фото: скриншот со сборника документов.

Временные неудобства связаны с тем, что во время капремонта здания здесь будут установлены строительные леса.

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