В Казани до следующего лета закрылась барбекю-зона на набережной Кабана

В Казани сегодня завершилась работа барбекю-зоны на набережной озера Кабан. По сообщению Дирекции парков и скверов, объект возобновит работу в следующем летнем сезоне.

Зона для барбекю была запущена в тестовом режиме 1 мая. Для удобства горожан был создан специальный сайт, где они могли забронировать одну из площадок онлайн.

Как рассказали в исполкоме, за этот сезон пикники на набережной проводились 1486 раз, при этом наибольшей популярностью барбекю-зона пользовалась в августе (508 бронирований).