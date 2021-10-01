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Ру Тат
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1 октября 2021  18:50

В Казани до следующего лета закрылась барбекю-зона на набережной Кабана

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В Казани сегодня завершилась работа барбекю-зоны на набережной озера Кабан. По сообщению Дирекции парков и скверов, объект возобновит работу в следующем летнем сезоне.

Зона для барбекю была запущена в тестовом режиме 1 мая. Для удобства горожан был создан специальный сайт, где они могли забронировать одну из площадок онлайн.

Как рассказали в исполкоме, за этот сезон пикники на набережной проводились 1486 раз, при этом наибольшей популярностью барбекю-зона пользовалась в августе (508 бронирований).

#набережная кабана #барбекю
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