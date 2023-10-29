В Казани до середины ноября перекрыли участки ул.Маршрутной

Фото: мэрия Казани

В Казани действует ограничение движения по двум участкам ул.Маршрутной. Сообщение об этом опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Так, частично перекрыты тротуары рядом с домом №17 корп. 1, а также в районе дома №12 по ул.Можайского.

Мера принята на время земляных работ по прокладке сетей водопровода к 8-9-этажным домом №1А и 1В по ул.Маршрутной. Ожидается, что ограничение продлится до 19 ноября.