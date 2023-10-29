Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани до середины ноября перекрыли участки ул.Маршрутной
Скопировать ссылку
Фото: мэрия Казани
В Казани действует ограничение движения по двум участкам ул.Маршрутной. Сообщение об этом опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.
Так, частично перекрыты тротуары рядом с домом №17 корп. 1, а также в районе дома №12 по ул.Можайского.
Мера принята на время земляных работ по прокладке сетей водопровода к 8-9-этажным домом №1А и 1В по ул.Маршрутной. Ожидается, что ограничение продлится до 19 ноября.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2