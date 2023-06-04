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Руc Тат
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Общество 4 июня 2023 10:37

В Казани до середины июля будет частично перекрыта для движения улица Яхина

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В Казани более чем на месяц ограничат движение по улице Рустема Яхина. Временные трудности связаны с проведением работ на канализационном коллекторе, сообщили в Комитете внешнего благоустройства городского исполкома.

С 8 июня по 17 июля для автомобилей будет недоступна проезжая часть около дома №1 по улице Гаяза Исхаки и возле пересечения с улицей Коротченко.

#ограничение движения
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