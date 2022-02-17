В Казани до ноября ограничат движение по Фермскому шоссе

В Казани вводится временное ограничение движения по Фермскому шоссе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Ограничение будет действовать в период с 18 февраля по 1 ноября. На этот срок для движения будет недоступен участок дороги от здания №7а по ул. 33-й Военный городок до заезда в СНТ «Спартак».

Как уточнили в исполкоме, на данном участке планируется провести работы по реорганизации дорожного движения на пересечении Фермского шоссе и Оренбургского проезда. Также здесь появится ливневая канализация (для обеспечения водоотвода).