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Новости Татарстана и Казани
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В Казани до марта ограничат движение по улице Меховщиков
В Казани временно перекроют для движения автомобилей часть улицы Меховщиков – на участке будут прокладывать трассы газопровода, сообщили в городском Комитете внешнего благоустройства.
Ограничительный режим будет действовать с 8 февраля по 23 марта возле здания №20 по улице Кызыл Татарстан в направлении движения транспорта в сторону улицы Эш Урам.
Уточняется, что работы проводятся около объекта культурного наследия регионального значения – Ново-Слободской мечети, где в 2023 году началась реставрация.
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