В Казани до конца октября закроют для движения участок улицы Энергетиков

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В Казани в связи с ремонтом проезжей части перекроют частично для движения автомобилей улицу Энергетиков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничительный режим будет действовать с 18 августа по 31 октября – на участике от улицы Серова до здания №10а по Энергетиков.