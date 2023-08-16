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В Казани до конца октября закроют для движения участок улицы Энергетиков
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Фото: © «Татар-информ»
В Казани в связи с ремонтом проезжей части перекроют частично для движения автомобилей улицу Энергетиков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Ограничительный режим будет действовать с 18 августа по 31 октября – на участике от улицы Серова до здания №10а по Энергетиков.
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