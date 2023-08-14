В Казани до конца октября ограничили движение по улице Ершова

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В столице Татарстана частично перекрыли улицу Николая Ершова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Движение транспорта у дома №7 по улице Искра останется ограничено до 31 октября, пояснили в Комитете внешнего благоустройства города.

Причиной временных неудобств является строительство заезда к торговому центру в жилом комплексе «Арт Сити».