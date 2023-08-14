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В Казани до конца октября ограничили движение по улице Ершова
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Фото: kzn.ru
В столице Татарстана частично перекрыли улицу Николая Ершова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Движение транспорта у дома №7 по улице Искра останется ограничено до 31 октября, пояснили в Комитете внешнего благоустройства города.
Причиной временных неудобств является строительство заезда к торговому центру в жилом комплексе «Арт Сити».
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