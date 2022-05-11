В Казани до конца лета ограничат движение транспорта по улице Восход

С 13 мая в Казани вводится ограничение движения по улице Восход. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

До 31 августа частично перекроют проезд транспорта по дороге от улицы Серова до дома №43/3 по улице Восход. Причиной ограничения станет капитальный ремонт дороги, который, как уточнили в Комитете внешнего благоустройства, пройдет поэтапно.

Работы проводятся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», который реализуется согласно «майским» указам Президента России Владимира Путина.