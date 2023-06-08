В Казани до конца лета ограничат движение по Право-Булачной улице

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В Казани с 10 июня по 31 августа ограничат движение по Право-Булачной улице. Одна полоса будет перекрыта полностью, а вторая будет перекрываться по мере необходимости для установки тяжелой техники. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

«На этот год запланированы работы на промежутке от улицы Кави Наджми по направлению к улице Ташаяк, чуть дальше остановки общественного транспорта на Чернышевской», – рассказал Гиниятуллин.

Он добавил, что движение общественного транспорта останется по прежним маршрутам, однако полоса, выделенная под него, станет доступна для всех автомобилей.

Работы будут проводиться в круглосуточном режиме, но с учетом жилых домов: в вечернее и ночное время рабочие будут выполнять те задачи, которые меньше всего беспокоят покой жителей. Заместитель руководителя исполкома Казани также отметил, что на параллельных улицах уже установили специальные знаки, запрещающие парковку, чтобы разгрузить поток автомобилей на время ремонта.