В Казани до конца июня перекроют часть тротуара по улице Меридианная

В Казани на полмесяца частично ограничат движение для пешеходов по улице Меридианная. Об этом следует из распоряжения в новом Сборнике документов и правовых актов, опубликованного на портале мэрии.

Отмечается, что с 13 по 30 июня будет перекрыт участок у здания №11б. Временные трудности связаны с реконструкцией внутриквартальных тепловых сетей.