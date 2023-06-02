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Руc Тат
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Общество 2 июня 2023 02:15

В Казани до конца июня перекроют часть тротуара по улице Меридианная

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В Казани на полмесяца частично ограничат движение для пешеходов по улице Меридианная. Об этом следует из распоряжения в новом Сборнике документов и правовых актов, опубликованного на портале мэрии.

Отмечается, что с 13 по 30 июня будет перекрыт участок у здания №11б. Временные трудности связаны с реконструкцией внутриквартальных тепловых сетей.

Фото: скриншот сборника

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